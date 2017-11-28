DİYANET İŞLERİ: BİTCOİN DİNEN UYGUN DEĞİLDİR
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların devlet teminatı altında olmadığı ve kara para aklamak için kullanıldığı gerekçesiyle dinen uygun olmadığını belirtti.
Bitcoin, Ethereum ve daha yüzlerce kripto para… Hızla dünyaya yayılıyorlar ve market hacimleri şimdiden 300 milyar doları geride bırakmış durumda. Süratle gelişen ve büyüyen bu teknoloji tüm dünyadan insanların ilgisini çekerken, daha 10 sene öncesine kadar var olmadığı için günlük hayata uyumu konusunda da soruları beraberinde getiriyor. Devletler ve finansal kurumlar Bitcoin ve arkadaşları hakkında nasıl düzenlemelere gideceklerini tartışırken kripto koinler pek çok kurumun da gündemine girmiş durumda. Bu kurumlardan birisi de Diyanet İşleri.
"DİNEN UYGUN DEĞİL"
BitcoinTalk'ta yer alan konu başlığında da belirtildiği üzere, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na "Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?" şeklinde bir soru yöneltiliyor. Din İşleri ise kripto paraların merkezi bir otoriteye sahip olmadığına ve bu yüzden devlet teminatı altında olmadığına dikkat çekerken değer kazanıp kaybetme konusunda spekülasyonlara açık olması ve kara para aklamak için kullanıldığı gerekçesiyle şu aşamada dinen uygun olmadığı yönünde soruyu cevaplıyor. (Kripto Koin)
Kaynak: haberinburada
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