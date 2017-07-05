

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca vatandaşın sorguladığı 2017 Kurban Bayramı tarihini açıkladı. Ramazan Bayramı ardından yılın 2. dini bayramına odaklanan vatandaşlar hem kurban ibadetini yerine getirebilmek, hem de tatil planlarını kurgulayabilmek için Kurban Bayramı tarihini ve tatil takvimini araştırıyordu.







Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.







AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR







Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.