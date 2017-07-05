Kestane Balının Mucize Faydaları
Toki Bu Ay Kurayla Bin 261 Konut Satılacak!
Petrol Hırsızlığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Ak Parti Teşkilatlarının Yarısı Değişecek
Ümit Özdağ'dan Yeni Parti Açıklaması
Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı
Motorine De Zam Geliyor!
Volvo'dan Tarihi Karar!
Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
Dünyanın En Büyük Kedisi
Ödem Söktüren 10 Besin
Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi
Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı
Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti
Sahil Şeridinde Polisten Park Eden Araçlara İlginç Şaka
Manisa'da 4.1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi !
Rize'de Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
Sivas Merkezli Bylock Operasyonu!
Metrobüs Seferlerine Bonzai Engeli!
Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

diyanet kurban bayramı 2017 tarihini açıkladı

DİYANET KURBAN BAYRAMI 2017 TARİHİNİ AÇIKLADI

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla birleşmesiyle birlikte 6 güne çıkacağı tahmin ediliyor.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 13:53
Puan Ver : Diyanet Kurban Bayramı 2017 Tarihini Açıkladı(9/10)6


Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca vatandaşın sorguladığı 2017 Kurban Bayramı tarihini açıkladı. Ramazan Bayramı ardından yılın 2. dini bayramına odaklanan vatandaşlar hem kurban ibadetini yerine getirebilmek, hem de tatil planlarını kurgulayabilmek için Kurban Bayramı tarihini ve tatil takvimini araştırıyordu.



Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.



AREFE GÜNÜ TAM GÜN OLABİLİR



Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.








Etiketler: Diyanet  Kurban  Bayramı  2017  Tarihini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER