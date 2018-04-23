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Diyanet son günlerin tartışma konusuyla ilgili uyardı: Ateizme götürür

DİYANET SON GÜNLERİN TARTIŞMA KONUSUYLA İLGİLİ UYARDI: ATEİZME GÖTÜRÜR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, isim vermeden Deizm'i kastederek "Bu bir tuzaktır. Ateizme giden bir yoldur" dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Diyanet Son Günlerin Tartışma Konusuyla İlgili Uyardı: Ateizme Götürür(9/10)5

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı anlayışının İslam'la ilgisi olmadığını belirterek, "Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını da yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin" dedi.

"ÇOCUKLARIN ELİNDEN KİTAP, KALEM DÜŞMESİN" UYARISI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı, Denizli'de görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, Diyanet'in 150 bin din görevlisiyle hem yurt içinde hem yurt dışında dini mübini İslam'a hizmet ettiğini söyledi. Her bir din görevlisinin hem caminin içinde hem cami dışında yürüteceği hizmetin önemine işaret eden Erbaş, kürsüde ders anlatmaktan çıkan hocanın, mahalleyi, esnafı dolaşarak, dini mübini İslam'ı anlatması gerektiğini savundu. İlk inen vahyin ilim, hikmet ve irfanla ilgili olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, bu medeniyetin insanlarının, çocuklarının elinden kitap, kalem düşmemesi gerektiğini kaydetti.

"NEFRET ETTİRMEDEN SEVDİREREK ÖĞRETMELİYİZ"

Başkan Erbaş ikinci gelen vahiyde 'kalk ve uyar' emrinin olduğuna işaret ederek, "Okumak, ilim, irfan, kitap ve bunların ulaştırılması, kalkacağız, inzar edeceğiz, uyaracağız. Sadece mahallemiz, köyümüz, şehrimiz değil, bütün dünya bizden bunu bekliyor. İnsanları yeterince aydınlatma noktasında vazifenin yeterince yapılıp yapılmadığının muhasebesinin yapılması gerekiyor. Kendimizi hesaba çekelim, çocuklarımız, gençlerimiz ne durumda? Onlara yeterince sahip çıkabiliyor muyuz, onlara dini mübini İslam'ı zorlaştırmadan kolaylaştırarak, nefret ettirmeden sevdirerek öğretebiliyor muyuz? Yoksa hesabımız ağır olur" diye konuştu.

KİM PEYGAMBERİ, VAHYİ İNKAR EDER DE HALA MÜSLÜMAN KALIR?

Peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir Tanrı anlayışının İslam'la ilgisi olmadığının altını çizen Erbaş, şöyle konuştu: "Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunu propagandasını da yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de bakınız bize şöyle yaptınız böyle yaptınız milletin çocukları bundan oluyor diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarını en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandaları sakın pirim vermeyin. Peygamberlerin varisleri olarak bizler onların omuzlarımıza bıraktığı emaneti en güzel bir şekilde taşıyacağız. İhlas ve samimiyet, aşk ve heyecan bizim olmazsa olmazımız. Bizler yorgunluğu yormalıyız. Eğer biz yorgunluğu yorarsak o zaman gençlerimize, çocuklarımıza, herkese daha çok hizmet etmiş oluruz. Bizim yürüyüşümüz, oturmamız, kalmamız, bakışımız, üslubumuz sözlerimizden daha etkili, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizi örnek alacak insanlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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