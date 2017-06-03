

Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT'de program yapan ilahiyatçı Osman Ünlü, Diyanet'in camilere ilişkin projesine “Senin etkinliğin batsın. Bu yaptığın yarın camiyi kerhane haline getirmektir…” diyerek tepki göstermişti.



Osman Ünlü'ye bugün Diyanet İşleri Başkanlığından da sert yanıt geldi.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "cami ve çocuk" konulu bir konuşmasının videosu resmi Twitter hesabından, "Çocuklarımızın zihninde cami, namaz ve cemaatle ilgili yanlış bir iz bırakacak şekilde ona kötü davranacaksanız teravihinizi evinizde kılın" notu ile paylaşıldı.







kaynak:medyaloji