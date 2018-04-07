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Diyanet'te Yeni Dönem! Alo Fetva E-Devlet'e Taşındı

Diyanet'te yeni dönem! Alo Fetva e-Devlet'e taşındı

DİYANET'TE YENİ DÖNEM! ALO FETVA E-DEVLET'E TAŞINDI

Diyanet İşleri'nin kapatılan Alo Fetva hattı, e-Devlet'e taşındı. Yeni eklenen "Dini Soru Sor" bölümünü tıklayan vatandaşlar, sorularını artık e-Devlet üzerinden soracak.

Tarih : 07 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Diyanet'te Yeni Dönem! Alo Fetva E-Devlet'e Taşındı(5/10)1

Vatandaşlar dini sorularını, Diyanet İşleri Başkanlığı'na artık e-Devlet üzerinden soracak. www.turkiye.gov.tr adresine yeni eklenen "Dini Soru Sor" bölümünü tıklayan vatandaşlar, en fazla 2 bin karakterle sorularını yöneltebilecek. İnternet sitesi üzerinden soru yönelten vatandaşlar; eğitim durumu, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi bilgi hanelerini zorunlu olarak dolduracak.

ERDOĞAN, TOPLUMU AYRIŞTIRAN DEĞERLENDİRMELERE KARŞI DİYANETİ GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılan Alo Fetva hattı, e-Devlet'e taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı ilahiyatçıların toplumu ayrıştıran değerlendirmelerine karşı Diyanet'i göreve çağırmış; Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, il müftüleri ve ilahiyat fakülteleriyle bir araya gelerek, dini açıdan sahih bilginin iletişim kanallarından halka ulaşması için yapılması gerekenleri görüşmüştü. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın aktardığına göre; toplantıların ardından, telefonla arayanlara fetva verilmesi döneminin kapandığını belirten Bozdağ, soruların yazılı olarak yanıtlanacağını açıklamıştı.

e-DEVLET'E "DİNİ SORU SOR" HİZMETİ EKLENDİ

Bu gelişmeler sonrası, Alo Fetva hattı e-Devlet'e taşındı. Yeni eklenen "Dini Soru Sor" hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile e-Devlet altyapısı üzerinden sunuluyor. "Dini Soru Sor" bölümüne tıklayanların karşısına, "Bu hizmeti kullanarak T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na sormuş olduğunuz tüm soruları listeleyebilir, dilerseniz 'Yeni Soru Sor' düğmesine basarak yeni bir dini soru sorabilirsiniz" ifadesi çıkıyor.

DİNİ İÇERİKLİ OLMAYAN SORULAR CEVAPLANMAYACAK

Sayfadaki "Yeni Soru Sor" bölümüne tıklayanlar, "Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacaktır. Lütfen sorunuzu anlaşılır ve öz olarak belirtiniz.

SORULAR 2 BİN KARAKTERLE SINIRLI OLACAK

Soru metni her soru için 2 bin harf ile sınırlandırılmıştır" uyarısıyla karşılaşıyor. Daha sonra vatandaşlardan dini soru formunu doldurmaları isteniyor. Formda, ilköğretimden doktoraya kadar sıralanan eğitim durumundan birinin seçilmesi isteniyor. Cep telefonu ve elektronik posta adresinin verilmesinin zorunlu olduğu formda; adak ve yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kuran-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka gibi ana konulardan birisinin seçilmesi talep ediliyor. Daha sonra 2 bin karakterle sınırlandırılmış dini sorunun yöneltilmesi isteniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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