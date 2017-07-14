Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
Ösym'den Kpss Öğretmen Adaylarına "09.45" Uyarısı
İsrail Polisi, Kudüs Müftüsü'nü Gözaltına Aldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na Tahliye
Dünyanın Beklediği Boks Maçında Mayweather, Rakibinin Üzerine Para Yağdırdı
Bu Görüntüler Film Karesi Değil! Yüzlercesi Yolu Kapattı
Son Dakika! Adalet Bakanlığı: Ohal Komisyonu Kurulunca Aihm'deki 12 Bin Dosya Düştü
Chp, Meclis'te Gece Düzenlenecek 15 Temmuz Törenine Katılacak
Hdp Miletvekili Abdullah Zeydan'a Da 8 Yıl Hapis Cezası
Transferde Yılın Bombası! Süper Lig Ekibi Sneijder'e Teklif Yaptı
Avrupa Ligi'de Fenerbahçe Ve Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Abd Başkonsolosluğu'nda Hareketli Dakikalar! Bahçeye Daldı, Anında Yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapanış Saati Değişti
Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, 12 Yıllık Başkanlık Görevini Bıraktı
Başbakan'dan Afiş Eleştirilerine Yanıt
Başbakan Duyurdu: Ohal 3 Ay Daha Uzayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söyledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na tahliye

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI'NA TAHLİYE

Tutuklu bulunan Diyarbakır büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı hakkında tahliye kararı verildi. Anlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 31 Ekim'de tutuklanmıştı

Tarih : 14 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na Tahliye(9/10)5

30 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı tahliye edildi. Anlı, 30 Ekim'de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile birlikte tutuklanmıştı. Anlı ve Kışanak'ın yerine ise kayyum atanmıştı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 121 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 51 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fırat Anlı hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme', 'Örgüt üyesi olmak' ve 9 kez 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyadaki diğer 50 şüpheli hakkında da 5 yıldan ağırlaştırılmış ömür boyuna kadar değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

FIRAT ANLI KİMDİR?

1971 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Siyasi Partiler Rejimi konusunda yüksek lisans eğitimini aldı. 1994 yılında HADEP Diyarbakır İl Başkanı oldu. 1995 yılında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'nde kaldı. 1996 yılında Ankara'da HADEP Genel Merkez yöneticileriyle birlikte tutuklandı. Elmadağ Cezaevi'nde yattı.

2003-2004 yılları arasında DEHAP İl Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu, Sosyalist Enternasyonel ve bir çok uluslar arası konferans ve toplantılara katıldı. KCK operasyonları kapsamında 2009 yılında tutuklandı. 40 ay cezaevinde kaldı. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu.

Fırat Anlı, Dr. Özlem Sezgin Anlı ile evli, Payiz ve Peyman Gûlmîr'in babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi    Başkanı  Na  Tahliye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER