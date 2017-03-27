Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

diyarbakır haberi: silvan'da 'murat şenlikleri' başladı

DİYARBAKIR HABERİ: SİLVAN'DA 'MURAT ŞENLİKLERİ' BAŞLADI

Silvan'da 'Murat ŞenDİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi Kumgölü Köyü Susamış Mezrası'nda yapılan geleneksel 'Murat Şenlikleri' başladı.likleri' başladı

Tarih : 27 Mart 2017, 16:08
Puan Ver : Diyarbakır Haberi: Silvan'da 'murat Şenlikleri' Başladı(8/10)9


DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi Kumgölü Köyü Susamış Mezrası'nda yapılan geleneksel 'Murat Şenlikleri' başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerinden binlerce kişinin katılımıyla geleneksel olarak Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde düzenlenen Murat Şenlikleri başladı.



Her yıl 28-30 Mart tarihlerinde yapılan şenlikler 3 gün, 3 gece sürüyor. Şenliğe katılanlar Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalarak, piknik yapıyor, hem de dua ediyor. Çalınan defler eşliğinde, şenliklere katılanlar türbenin bulunduğu alanda dualar ederken, kadınlar da ellerini kınalayıp mum yakıyor.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Diyarbakır  Haberi  Silvan  Da    Murat  Şenlikleri    Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER