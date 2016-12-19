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diyarbakır hani'de çatışma

DİYARBAKIR HANİ'DE ÇATIŞMA

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü

Tarih : 19 Aralık 2016, 13:57
Puan Ver : Diyarbakır Hani'de Çatışma(10/10)7


Diyarbakır'ın Hani ilçesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.



Diyarbakır Valiliğince, dün Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede bulunan 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyon sürüyor. Asker ve polisin katıldığı, havadan helikopterlerin destek verdiği operasyon çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde güvenlik güçleri, Hani'ye bağlı Kırım köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü.



Operasyonun devam ettiği bölgeden yer yer silah sesleri yükseliyor.



 



kaynak:habertürk








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