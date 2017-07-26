Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı
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DİYARBAKIR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE EL BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRI


Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı ve Silahlı Saldırı
Tarih : 26 Temmuz 2017, 01:40
Puan Ver : Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı(7/10)3

Diyarbakır'ın merkeze bağlı Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

ATEŞ AÇIP EL BOMBASI ATTILAR

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.

EL BOMBASI PATLAMADI

Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti. Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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