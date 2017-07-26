DİYARBAKIR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE EL BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRI
Diyarbakır'ın merkeze bağlı Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.
ATEŞ AÇIP EL BOMBASI ATTILAR
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.
EL BOMBASI PATLAMADI
Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.
Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti. Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: haberinburada
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