

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan bombalı saldırıda, RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi.



Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 şüpheli gözaltına alındı.











kaynak:sabah