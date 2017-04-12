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diyarbakır patlamasında flaş gelişme

DİYARBAKIR PATLAMASINDA FLAŞ GELİŞME

Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde meydana gelen patlamadan sonra düzenlenen operasyonda 177 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 13:04
Puan Ver : Diyarbakır Patlamasında Flaş Gelişme(6/10)3


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan bombalı saldırıda, RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi.



Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 şüpheli gözaltına alındı.

 



 



kaynak:sabah








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