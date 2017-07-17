DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI SERCAN GÖKDEMİR FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Hain darbenin yıl dönümünde FETÖ'den gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
VALİ YARDIMCISI TUTUKLANDI, EŞİ EMNİYETTE
Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Gökdemir, tutuklandı. Eşinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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