Kırgız Kadını Boğup Öldürdüler, Yetmedi Araçla Cesedini Ezdiler
Sürücüsüz Uber Can Aldı, Tüm Test Sürüşleri İptal Edildi
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçenin Yıldız Milli Takıma Davet Edildi
Abdulhamid'in Torunu Yaşadığı Acıları Anlattı: Uzun Yıllar Soyumu Söyleyemedim
Rusya, Suriye'deki Bilançosunu Açıkladı: 120 Askeri Personel Öldü
Lionel Messi İddialı Konuştu: Kazanamazsak, Bırakırım
Seçimden Zaferle Çıkan Putin'in İlk Mesajı Silahlanma Konusunda Oldu
Tsk'dan Fotoğraflı Mesaj: Bir Onların Bir De Bizim Bıraktığımıza Bakın
Cedi Osman'ın Hocası Görevinden Ayrıldı
Brezilyalı Yıldız Firmino'dan Taraftara Büyük Sürpriz!
Hainler Afrin'in 290 Kilometre Ötesinden Saldırdı, Karşılık Verildi: 18 Terörist Öldürüldü
Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu
Gözler 3. Havalimanında! Yolcu Sayısı Şimdiden 2,8 Milyon Arttı
Kore Yarımadası'nda Tansiyon Düşüyor: Umut Verici Haberler Geliyor
Batuhan Karadeniz'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı
Erdoğan Ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü
Dolar 3,95'in Üzerini Gördü! Kritik Gün: Çarşamba
Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı
Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı

Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN NEVRUZ KUTLAMALARINA İZİN ÇIKTI

Diyarbakır Valiliği, 21 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Nevruz kutlamalarına izin verdi. Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

Tarih : 19 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı(7/10)3

Diyarbakır'da 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak Nevruz için tertip komitesinin Diyarbakır Valiliğine yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ

Nevruz Tertip Komitesi'nin 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak etkinlik için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı başvuru kabul edildi.

KARAR HDP'YE TEBLİĞ EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği'nce HDP'ye tebliğ edilen karara göre, Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyarbakır  Valiliği  Nden  Nevruz  Kutlamalarına  İzin  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER