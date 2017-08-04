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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Sigarayı Bırakan İşçilere Bir Maaş İkramiye Verilmesini İstedi
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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Sigarayı Bırakan İşçilere Bir Maaş İkramiye Verilmesini İstedi

DİYARBAKIR VALİSİ GÜZELOĞLU, SİGARAYI BIRAKAN İŞÇİLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİNİ İSTEDİ

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, OSB'ye yaptığı ziyarette sigara içen işçileri görünce fabrika müdürüne, sigara içmeyi bırakan işçilere bir maaş ikramiye verilmesini rica etti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Sigarayı Bırakan İşçilere Bir Maaş İkramiye Verilmesini İstedi(10/10)6

Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) fabrikaları ziyareti sırasında öğlen arasında olan işçilerle karşılaşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, işçilerin sigarayı bırakması için fabrika müdürü ile pazarlık yaptı.

ÖĞLEN YEMEĞİNE ÇIKAN İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra OSB içinde bulunan fabrikaları gezerek üretim ve istihdam konularında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, fabrika gezisi sonrası öğlen arasına çıkan işçilerle bir araya geldi.

MÜDÜR TALEBİNİ OLUMLU KARŞILADI

İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürünü yanına çağırarak sigarayı bırakmaları durumunda işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi. Vali Güzeloğlu'nun bu talebi müdür tarafından olumlu karşılanarak işçilere bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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