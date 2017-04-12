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DİYARBAKIR VE HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


DİYARBAKIR VE HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 12 Nisan 2017, 14:53
Puan Ver : Diyarbakır Ve Hakkari'de 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)6


Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen yurt içi olaylara yer verildi.



Buna göre, Diyarbakır Kocaköy'de icra edilen operasyonda, saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, Hakkari Çukurca'da ise üç terörist etkisiz hale getirildi.



Van Başkale'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta, dört kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, 231 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği dürbünü, dört kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir tabanca şarjörü, iki sırt çantası, 102 kutu konserveyle tıbbi malzeme ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








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