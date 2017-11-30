Biriktirdiği harçlıklarla geldiği Türkiye'ye aşık olan Ugandalı genç, Diyarbakır'a yerleşerek öğretmenlik yapmaya başladı. Kürtçe de öğrenen Ugandalı öğretmen ''Burası benim evim gibi'' dedi.

Uganda'da üniversitede okurken biriktirdiği harçlıklarıyla geldiği Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezen ve hayatını Diyarbakır'da sürdürmeye karar veren İngilizce öğretmeni Wanitho lvan Kerawiya, eşini ve iki kardeşini ikna ederek kentte yeni bir yaşama başladı.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ TÜRKİYE'Yİ MERAK EDİYORDU

Uganda'da 7 yıl önce Makerere Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü kazanan Kerawiya'yı (26) ailesi, yurt dışı seyahatiyle ödüllendirdi. Hangi ülkeye gideceği konusunda tercih hakkı verilen Kerawiya, küçük yaşlardan beri görmeyi hayal ettiği İstanbul'u gezmek için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

DİYARBAKIR'DAN ÇOK ETKİLENDİ

İstanbul gezisinin ardından ülkesine dönmek zorunda kalan Kerawiya, eğitimini tamamladıktan sonra hiç aklından çıkarmadığı Türkiye'ye bir kez daha gelmek için harçlıklarını biriktirdi.

Bu kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezmek için 3 haftalığına Türkiye'ye gelen Kerawiya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'ı ziyaret etme fırsatı buldu. Diyarbakır'dan çok etkilenen ve kısa sürede edindiği arkadaşlarının tavsiyesiyle 4 yıl önce kente yerleşmeye karar veren Kerawiya, ikna ettiği eşi ve iki kardeşini de Türkiye'ye getirdi.

KÜRTÇE ÖĞRENDİ

Yeni bir yaşama başladıkları Diyarbakır'da eşi ile bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan, bildiği 11 dilin yanı sıra Türkçe ve Kürtçe de öğrenen Kerawiya, kısa sürede kentte güçlü bir gönül bağı kurdu.

Kerawiya'nın en büyük dileği, çocuklarının da Diyarbakır'da dünyaya gelmesi.

"İNSANLARI ÇOK SICAKKANLI"

Bir hayal ve seyahatle değişen yaşamını AA muhabirine Türkçe anlatan Kerewiya, küçüklüğünde İstanbul yazılı bir tişörtü olduğunu, bundan dolayı İstanbul'a merak duyduğunu söyledi.

İlk yurt dışı gezisinde tercihini İstanbul'u görmek için Türkiye'den yana kullandığını belirten Kerawiya, İstanbul'da müzeleri ve Kız Kulesi'ni ziyaret ettiğini dile getirdi.

İkinci seyahatini de doğuya gerçekleştirdiğini anlatan Kerawiya, "Diyarbakır'ı çok sevdim. İnsanları çok sıcakkanlıydı. Her şey benim için çok iyi gitti. Hiç zorluk çekmedim. Evim gibiydi. Benim için Uganda gibi bir yerdi. 4 senedir Diyarbakır'da yaşıyorum. Türkiye güzel bir ülke." dedi.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYOR

Kerawiya, Uganda'dan ilk etapta İngilizce öğretmeni kız kardeşi ile geldiğini, diğer kız kardeşinin de İstanbul'da gazetecilik bölümünde eğitim gördüğünü belirterek evlendikten bir sene sonra Diyarbakır'a gelen eşinin de Bismil'de bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yaptığını dile getirdi.

"BURADA AİLE KURDUM"

Özel bir okulda görev yaptığını, meslektaşları ve öğrencilerini görmediğinde üzüntü duyduğunu aktaran Kerawiya, Uganda'daki anne, baba, amca ve akrabalarını çok özlediğini anlattı.

"Ama ben de Türkiye'de bir aile kurdum. Burada öğrencilerim, arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım var. Onlardan ayrılmak istemiyorum. Türkiye'den çıkış yok yani. Uganda'daki ailem beni ziyarete gelebilir. Buradan ayrılamıyorum. Öğrencilerim de ailem de burada artık. Yeni ülkem burası." ifadelerini kullanan Kerawiya, ikinci düğünlerini mayıs ayında Diyarbakır'da yapacaklarını söyledi.

Kerawiya, öğrencilerinin de kendisini çok sevdiğini vurgulayarak bir gün okula gelmediğinde, hasta olduğunda öğrencilerinin kendisini merak ettiğini ve aradığını söyledi.

"DOĞACAK ÇOCUĞUMU BURADA YETİŞTİRECEĞİM"

Doğacak çocuğunu da Diyarbakır'da yetiştireceğini ifade eden Kerawiya, "Diyarbakırlıyım artık. Annemi de buraya getireceğim." dedi.

Sanata olan merakı ile de bilinen Ugandalı Kerawiya, müzikle ilgilendiğini, okuldan arta kalan zamanlarda kafelerde şarkı söylediğini belirtti. Kerawiya, öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra şiir yazmayı, şarkı söylemeyi öğrettiğini, drama eğitimi verdiğini aktardı.

"DİYARBAKIRLI GİBİ"

Aynı okulda görev yapan öğretmen Esma Kor, "Kerawiya Ugandalı değil de Diyarbakırlı gibi." dedi. Kerawiya'nın sempatik tavırları ile öğrencilerinin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Kor, şöyle konuştu:

"Kendisi ülkemizi o kadar benimsedi ki artık onu Ugandalı olarak görmüyoruz. Öğrencilerimiz de biz de onu yabancı gibi görmüyoruz çünkü kendisi kültürümüzle o kadar bağdaştı. Hatta öğrencilerimize Diyarbakır'ı gezdirdiği çok oldu.""OKULA GELMEDİĞİ GÜNLERDE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ""

Öğrencilerden Timuçin Altunalan, Kerawiya'yı çok sevdiklerine işaret etti. Öğretmenlerinin kendilerine büyük katkı sunduğunu dile getiren Altunalan, öğretmenleri sayesinde yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulduklarını anlattı.

Altunalan, "Okula gelmediği günlerde çok üzülüyoruz. Onun gelmesini bekliyoruz. Çarşamba günü dersi yok, perşembe gününü iple çekiyoruz. Dersleri çok güzel geçiyor. Ivan öğretmene okul olarak çok hayranız." dedi.

Berken Tekin de çok sevdikleri öğretmenlerinin hem eğitim olarak hem de sosyal yaşamlarında yanlarında olduğunu kaydetti.

Kaynak: haberinburada