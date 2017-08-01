Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu bir binbaşı ve uzman çavuş şehit oldu.

OPERASYONA GİDEN BİRLİĞİ HEDEF ALDILAR

Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: haberinburada