DİYARBAKIR'DA AZİZ YILDIRIM İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, memleketi Diyarbakır'a gelerek dernekleri tarafından tadilatının yapıldığı okulun açılışını yaptı. Yıldırım için alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dernekleri tarafından yaklaşık 25 bin lira harcanarak tadilatının yapıldığı okulun açılışında yaptığı konuşmada, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak kupa finalinde şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Yıldırım için şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Askerler yol güzergahı üzeri ve kırsalda nöbet bekledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberinde kulüp yöneticilerinden Mahmut Uslu ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Havalimanında davul ve zurna çalınarak karşılanan Yıldırım'a Diyarbakirspor taraftarları tarafından kulüplerinin atkısı takıldı. Fenerbahçeli taraftarların da sevgi gösterisi ile karşılanan Yıldırım, Diyarbekirspor kulübünün otobüsüne binerek Sur ilçesine bağlı Soğanlı mahallesine hareket etti. Burada Fenerbahçe Derneği tarafından sarı lacivert renklere boyanıp tadilatı yapılan ve bahçesine basketbol potası yerleştirilen Soğanlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yıldırım, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı.
"KUPAYI DİYARBAKIR'DA KALDIRMAK İSTİYORUZ"
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü 1907 okulda 1907 pota projesi kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Yıldırım, "Bu okulumuzda iki tane pota yaptırdık. Diyarbakır ili ve ilçeleri dahil olmak üzere 280 tane pota yaptıracağız. Bir ay içerisinde 30 okulumuzda ihtiyacı gidermiş olacağız. Böylece çocuklarımızı spora yönlendirmek ve bu sporu yaparken de kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi başlattık.
Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Bu okulumuzun, dernekler ve şubelerden destek alarak okulun boyasını, Biga, Mersin, Düzce, Konya, Sakarya ve Almanya dernekleri tarafından karşılandı. Potalar da Biga'daki Fenerbahçe Derneği başkanı tarafından yaptırıldı. İnşallah Diyarbakır benim memleketim, burada kısa zamanda projelerimizi yerine getiririz. 9 Mayıs'taki finale de inşallah Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbol takımımız kazanarak gelir burada bu kupayı kaldırırız" dedi.
Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a okullara yapmış oldukları katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından sarı lacivertli renklerle yazılmış plaket takdim edildi. Yıldırım ve beraberindekiler okulun açılışını gerçekleştirdikten sonra köyden ayrıldı. Yıldırım ve beraberindekilerin ziyareti sırasında güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemi alınması dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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