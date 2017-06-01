Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı

DİYARBAKIR'DA BİN 528 KİLOMETREKARELİK ALANDA BÜYÜK OPERASYON SÜRÜYOR


DİYARBAKIR'DA BİN 528 KİLOMETREKARELİK ALANDA BÜYÜK OPERASYON SÜRÜYOR
Tarih : 01 Haziran 2017, 13:20
Puan Ver : Diyarbakır'da Bin 528 Kilometrekarelik Alanda Büyük Operasyon Sürüyor(9/10)10


Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyon bin 528 kilometrekarelik alanda kararlılıkla sürdürülüyor.

 

Aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara toplamda 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezrada toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mayıs 2017 Çarşamba günü icra edilen operasyon kapsamında; Hani ilçesi Yukarı Turalı köyü Zincibel Tepe bloğu mücavirinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas neticesinde, 2 terörist, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca, 1 adet dürbün, 1 adet video kamera  ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden 5 köy ve mezralarında toplam 6 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 50 kilogram amonyum nitrat, 100 gram plastik patlayıcı, 25,8 kilogram toz, 16,6 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam (42,4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 6 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır. Tesis edilen 31 Yol Kontrol Noktası'nda (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 96 araç ve 345 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Bin  528  Kilometrekarelik  Alanda  Büyük  Operasyon  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER