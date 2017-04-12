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diyarbakır'da bir terörist ölü ele geçirildi

DİYARBAKIR'DA BİR TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir iş birlikçinin yakalandığı bildirildi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Diyarbakır'da Bir Terörist Ölü Ele Geçirildi(10/10)10


Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, bunları gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla dün saat 20.00'den itibaren "Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

 



 



kaynak:Sabah








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