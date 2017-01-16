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diyarbakır'da eyp'li saldırı: 2 yaralı

DİYARBAKIR'DA EYP'Lİ SALDIRI: 2 YARALI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs tarafından cadde ortasına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda iki kişi yaralandı.

Tarih : 16 Ocak 2017, 10:51
Puan Ver : Diyarbakır'da Eyp'li Saldırı: 2 Yaralı(6/10)5


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında 16 yaşlarında olduğu tahmin edilen yüzü maskeli bir kişi tarafından cadde ortasına EYP atıldı. Yaşanan patlamayla birlikte olay yerinde bulunan iki kişi yaralanırken, bir ev ve iş yerinin camları kırıldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsın yakalanması için bölgede operasyon başlattı.



 



kaynak:sabah








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