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diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'DA FECİ KAZA: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis aracıyla, sivil bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 5 sivil hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 17:11
Puan Ver : Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti(6/10)4


Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Aynı yer, aynı acı... Dün yine Diyarbakır Lice'den kötü haber gelmişti. Bölgedeki

operasyonda görevli askerleri taşıyan zırhlı midibüs ile sivilleri taşıyan köy minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.



ŞANLIURFA'DA DA 10 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ



Şanlıurfa'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybeti, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın anız yakılması sonucu oluşan dumanın görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana geldiği bildirildi



 



kaynak:mynet








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