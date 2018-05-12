DİYARBAKIR'DA FECİ OLAY! İŞÇİLER İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞTÜ: 5 YARALI
Son dakika! Diyarbakır'daki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ağır.
Diyarbakır'da ki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçiler iskeleden düştü. Meydana gelen feci olay sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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