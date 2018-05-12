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Diyarbakır'da feci olay! İşçiler inşaat iskelesinden düştü: 5 yaralı

DİYARBAKIR'DA FECİ OLAY! İŞÇİLER İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞTÜ: 5 YARALI

Son dakika! Diyarbakır'daki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçilerin iskeleden düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ağır.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Diyarbakır'da Feci Olay! İşçiler İnşaat İskelesinden Düştü: 5 Yaralı(8/10)4

Diyarbakır'da ki bir özel hastanenin inşaatında çalışan işçiler iskeleden düştü. Meydana gelen feci olay sonucu 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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