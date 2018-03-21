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Diyarbakır'da Nevruz hareketliliği! Polis kuş uçurtmuyor

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ HAREKETLİLİĞİ! POLİS KUŞ UÇURTMUYOR

Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliğinin yapılacağı alana gitmeye başladı. Polisin yüksek güvenlik önlemi aldığı alana çok sayıda TOMA konuşlandırıldı.

Tarih : 21 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Diyarbakır'da Nevruz Hareketliliği! Polis Kuş Uçurtmuyor(10/10)6

Diyarbakır'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz etkinliklerinin yapılacağı alana gitmeye başladı. Polisin yüksek güvenlik önlemi aldığı alana çok sayıda TOMA konuşlandırıldı.

VATANDAŞLAR ALANA AKIN ETTİ, TRAFİK KİLİTLENDİ

HDP, DBP ve DTK'nın organize ettiği Nevruz kutlama etkinlikleri başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

TOMALAR KONUŞLANDIRILDI

Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı.

ETKİNLİK 12:00'DE BAŞLAYACAK

Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatırken, vatandaşlar, üst aramalarının ardından alana girişlerine izin verildi.

Etkinliğin saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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