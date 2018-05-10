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Diyarbakır'da sel felaketi! Vatandaşlar mahsur kaldı

DİYARBAKIR'DA SEL FELAKETİ! VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Diyarbakır Ergani'de sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 1'i çoban 5 kişi mahsur kaldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Diyarbakır'da Sel Felaketi! Vatandaşlar Mahsur Kaldı(10/10)6

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 1'i çoban 5 vatandaş mahsur kaldı.

AFAD VE İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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