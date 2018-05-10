DİYARBAKIR'DA SEL FELAKETİ! VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Diyarbakır Ergani'de sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 1'i çoban 5 kişi mahsur kaldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 1'i çoban 5 vatandaş mahsur kaldı.
AFAD VE İTFAİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI
Küçükbaş hayvanlar mera alanında mahsur kaldı, çok sayıda arı kovanı sel sularına kapıldı. Mahsur kalan vatandaş ve hayvanların kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatılan bölgeye bot istendi.
Kaynak: haberinburada
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