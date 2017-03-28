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diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı!

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde beş köyde ve Lice ilçesinde ise dört köyde bugün saat 11.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:50
Puan Ver : Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı!(6/10)8


Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani ilçelerinde yapılacak operasyonlar sebebiyle, dokuz köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice'nin Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Ecemiş Köyü, Daralan Köyü ile Hani'nin Kaledibi Köyü, Akçayurt Köyü, Topçular Köyü, Kalaba Köyü ve Yukarı Turalı Köyünde bugün saat 11.30'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklandı.



 



kaynak:sabah








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