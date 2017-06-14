DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü PKK'nın üst yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Bazı adreslerde yapılan aramada 17 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
kaynak:sabah
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