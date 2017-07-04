

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kocaköy İlçesi Şaklat Köyü mülki sınırları içerisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgi üzerine dün şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde, 20 ayrı mevkiide toplam 465 bin 719 kök kenevir bitkisi ve 6 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.



















kaynak:milliyet