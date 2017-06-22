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DİYARBAKIR'DAKİ BÜYÜK OPERASYON TAMAMLANDI


DİYARBAKIR'DAKİ BÜYÜK OPERASYON TAMAMLANDI
Tarih : 22 Haziran 2017, 10:09
Puan Ver : Diyarbakır'daki Büyük Operasyon Tamamlandı(8/10)10


DİYARBAKIR'ın 6 ilçesi ile 104 köyünü kapsayan ve 28 Mayıs'ta başlayan, "Bayrak-54 Şehit J.Yzb. Fuat Oğuzcan Müşterek Operasyonu" tamamlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Operasyon kapsamında toplam 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait çok yüklü miktarda mühhimatın yanısa 17 ton esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Mayıs'ta başlayan, Diyarbakır'ın 6 ilçesi ile 104 köyünü kapsayan ve jandarma, polis ile güvenlik korucularından oluşan 7 bin 742 güvenlik görevlisinin kataldığı büüyük operasyonun tamamlandığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 3'ü ölü, 5'i sağ olmak üzere toplam 8 teröristin silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet PKMS (Bixi) makineli tüfek, 16 adet Kaleşnikov Piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 10 adet tabanca, 3 adet havalı tabanca, 12 adet tabanca susturucu aparatı, 31 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet el bombası, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet çabuk nişan alma sistemi (Çanas), 310 adet muhtelif şarjör, 2843 adet muhtelif fişek, 2 adet Yaesu marka büyük telsiz, 16 adet el telsizi, 12 adet sırt çantası, 37 adet uyku tulumu, 62 çift leşker kıyafeti, 1 takım kar kıyafeti, 4 adet jeneratör, 167 adet tüp, 2100 kilo gram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir"denildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Diyarbakır  Daki  Büyük  Operasyon  Tamamlandı    haber

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