Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?

DİYARBAKIR'DAKİ DEV OPERASYONDA ÖNEMLİ GELİŞME!


DİYARBAKIR'DAKİ DEV OPERASYONDA ÖNEMLİ GELİŞME!
Tarih : 10 Haziran 2017, 11:55
Puan Ver : Diyarbakır'daki Dev Operasyonda Önemli Gelişme!(5/10)6


Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 ilçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenleri etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere 10 bin 47 güvenlik personel yer alırken, dün adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında 82 ev ve eklentilerinde arama yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Diyarbakır  Daki  Dev  Operasyonda  Önemli  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER