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diyarbakır'daki operasyon başarıyla tamamlandı

DİYARBAKIR'DAKİ OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, "Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda 156 kilogram esrar, 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : Diyarbakır'daki Operasyon Başarıyla Tamamlandı(8/10)5


Hani ve Kocaköy kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon başarıyla sona erdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin doğusu ile Kocaköy ilçesinin kuzeyinde 1 Nisan'da saat 07.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-45 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu"nun 3 Nisan'da tamamlandığı bildirildi.



Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 telsiz, 24 av tüfeği fişeği, 6 kütüklük, 4 terörist kıyafeti, tablet bilgisayar, cep telefonu ve örgütsel doküman ile 156 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucunun cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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