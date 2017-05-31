

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında terör örgütü PKK'ya ve finans kaynağı uyuşturucuya karşı başlatılan, 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katıldığı 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu devam ediyor. 186 bin 200 kök hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda teröristlerle girilen silahlı çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.



“ Diyarbakır ilinde 6 ilçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 18 Komando Taburu, 1200 Polis Özel Harekat Personeli ve 1457 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 10.073 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu başarıyla devam etmektedir. 30 Mayıs 2017 Salı günü icra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden 5 köy ve mezralarında toplam 10 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 100 gram plastik patlayıcı, 6.5 kilogram toz, 45 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 51.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 362 araç ve 796 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, BTÖ mensuplarına ait 1 sığınak içerisinde yapılan detaylı aramada; el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 22 adet mutfak tüpü, 10 adet silikon, 20 adet koli bandı, 2 adet streç film, 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirilerek sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, Teröristlerce 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiş, BTÖ mensubu teröristlerce girilen silahlı çatışma neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, olay bölgesindeki BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla arama faaliyetine devam edilmektedir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 186 bin 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet su motoru, 1 adet jenaratör ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.











kaynak:milliyet