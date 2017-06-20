DİYARBAKIR'DAKİ OPERASYONDA 2 TERÖRİST SAĞ OLARAK YAKALANDI
Diyarbakır'ın, 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan ve dün 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı, "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" müşterek birlik operasyonunda 1'i yaralı 2 teröristin sağ olarak yakalandığı belirtildi.
Valilik, operasyonun dünkü bölümünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini, birde bombalı araç saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen İngiltere plakalı bir aracın ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 bin 742 asker, polis ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyonun devam ettiği belirtilerek, dün gerçekleştirilen temas araması sırasında Lice ilçesi Türeli Köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile ile sağlanan silahlı çatışma sonucu 1'i yaralı, 2 terörist sağ olarak yakalandığı belirtildi. Bağlan köyü mücavir alanında, 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 2 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsal alanında saat 14:40 sıralarında bir grup terörist ile sağlanan teması müteakip, çıkan silahlı çatışma neticesinde yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 personel ise hafif şekilde yaralanmıştır"denildi.
kaynak:sabah
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