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Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
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diyarbakır'daki operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı

DİYARBAKIR'DAKİ OPERASYONDA 2 TERÖRİST SAĞ OLARAK YAKALANDI

Diyarbakır'ın, 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan ve dün 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı, "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" müşterek birlik operasyonunda 1'i yaralı 2 teröristin sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:27
Puan Ver : Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı(5/10)4


Valilik, operasyonun dünkü bölümünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini, birde bombalı araç saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen İngiltere plakalı bir aracın ele geçirildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 bin 742 asker, polis ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyonun devam ettiği belirtilerek, dün gerçekleştirilen temas araması sırasında Lice ilçesi Türeli Köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile ile sağlanan silahlı çatışma sonucu 1'i yaralı, 2 terörist sağ olarak yakalandığı belirtildi. Bağlan köyü mücavir alanında, 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 2 adet şarjör, 15 adet 7.62 mm fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsal alanında saat 14:40 sıralarında bir grup terörist ile sağlanan teması müteakip, çıkan silahlı çatışma neticesinde yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 personel ise hafif şekilde yaralanmıştır"denildi.



 



kaynak:sabah








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