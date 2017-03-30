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diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:09
Puan Ver : Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(9/10)9


Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçesi sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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