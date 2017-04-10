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diyarbakır'ın bereketli ovaları suyla buluşacak

DİYARBAKIR'IN BEREKETLİ OVALARI SUYLA BULUŞACAK

GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen devam ediyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:11
Puan Ver : Diyarbakır'ın Bereketli Ovaları Suyla Buluşacak(5/10)4


GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen devam ediyor.



Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu, beraberlerinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren ile Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan Silvan Barajı şantiyesinde incelemede bulundu.



 



kaynak:milliyet








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