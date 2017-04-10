DİYARBAKIR'IN BEREKETLİ OVALARI SUYLA BULUŞACAK
GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen devam ediyor.
GAP'ta Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı, terör örgütü PKK'nın saldırılarına rağmen devam ediyor.
Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve DSİ Genel Müdürü Murat Acu, beraberlerinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren ile Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan Silvan Barajı şantiyesinde incelemede bulundu.
kaynak:milliyet
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