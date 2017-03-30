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diyarbakır'ın cazibe merkezi olacak

DİYARBAKIR'IN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

PKK'lı teröristlerin günlerce çukur kazıp barikatlar kurarak, tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek harabeye çevirdiği Sur, yeni yaşama hazırlanıyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:02
Puan Ver : Diyarbakır'ın Cazibe Merkezi Olacak(5/10)5


Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yeniden inşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hız verildi. İçkale'deki Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi'nin düzenlenme çalışmaları tamamlandı.



Cami çevresindeki düzenlemelerle bölge Diyarbakır halkının kullanımına açıldı. Ağır hasar gören tarihi yapıların restorasyonu da titizlikle yapılıyor. Koruma Amaçlı İmar Planı'na uygun olarak yapılan 44 konutun inşaatı sürüyor.








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