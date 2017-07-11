Manisa'nın Kula İlçesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı'nda cinnet getiren er Nedim Abeş'in koğuşta uyuyan askerlerin üzerine tüfekle ateş açmasıyla şehit olan ve yaralanan askerlerin isimleri bellli oldu. Olayda şehit olan askerlerin jandarma erler Mümin Pınaroğlu, Hüseyin Tolga Hepgül, Onur Sunnioğlu, yaralananların ise Cemil Aslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu olduğu belirlendi.

DİYARBAKIRLI ER CİNNET GETİRDİ

Koğuş önünde nöbet tutarken cinnet getirip silah arkadaşlarının üzerine ateş açan, ardından dışarı çıkıp, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde kendi başına ateş ederek yaşamına son veren erin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Nedim Abeş olduğu anlaşıldı.

2'Sİ KOĞUŞTA ŞEHİT OLDU

Şehit olan askerlerden Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Mümin Pınaroğlu ile İzmir Konak nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül'ün vuruldukları anda koğuşta, İzmir Bornova nüfusuna kayıtlı Onur Sunnioğlu'nun kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde şehit olduğu bildirildi.

Mümin Pınardağ'ın Bursa'daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

3 ASKERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan askerler Cemil Aslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu, kaldırıldıkları Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üç askerin kol, bacak ve karınlarından yaralı oldukları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir Bornova nüfusuna kayıtlı Er Onur Sunnioğlu

DAHA ÖNCE BİLİNEN BİR SORUNU YOK

Silah arkadaşlarına ateş açan er Nedim Abeş'in daha önceden bilinen bir psikolojik bozukluğu ve sorununun olmadığı, bir anlık cinnet sırasında böyle bir şey yaptığının sanıldığı belirtildi.

Şehit olan erlerin cenazelerinin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada