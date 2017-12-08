DİYARBAKIRLI KADINLAR TANDIR EKMEĞİYLE GÖNÜLLERİ ISTTI
Diyarbakır'da zırhlı araçlar ve yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulama sırasında mahalleli kadınlar, polislere sıcak tandır ekmeği ikram etti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi.
ÖZEL HAREKAT VE TERÖRLE MÜCADELE DE DESTEK VERDİ
Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.Yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulamaya zırhlı araçlar da destek verdi.MAHALLELİ KADINLAR POLİSLERE TANDIR EKMEĞİ İKRAM ETTİ
Uygulama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolleri yapıldı.Uygulama sırasında mahalleleri kadınlar, polislere pişirdikleri sıcak tandır ekmeğinden ikram etti. Uygulama sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.
Kaynak: haberinburada
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