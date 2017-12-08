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Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
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Diyarbakırlı kadınlar tandır ekmeğiyle gönülleri ısttı

DİYARBAKIRLI KADINLAR TANDIR EKMEĞİYLE GÖNÜLLERİ ISTTI

Diyarbakır'da zırhlı araçlar ve yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulama sırasında mahalleli kadınlar, polislere sıcak tandır ekmeği ikram etti.

Tarih : 08 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı(7/10)3

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde zırhlı araçların desteğiyle asayiş uygulaması yapan polislere, mahalleli kadınlar tarafından sıcak tandır ekmeği ikram edildi.

ÖZEL HAREKAT VE TERÖRLE MÜCADELE DE DESTEK VERDİ

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.Yüzlerce polisle gerçekleştirilen uygulamaya zırhlı araçlar da destek verdi.MAHALLELİ KADINLAR POLİSLERE TANDIR EKMEĞİ İKRAM ETTİ

Uygulama sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolleri yapıldı.Uygulama sırasında mahalleleri kadınlar, polislere pişirdikleri sıcak tandır ekmeğinden ikram etti. Uygulama sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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