

Kilo vermek isteyen ve diyet yapan kişilerin bu dönemde bazı besinlerden uzak durmaları gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Örneğin, yeşil soğanın sağlık açısından birçok faydası vardır ama iştah açıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler tüketmemelidir. Ayrıca soğanın dış kısmında bulunan ince zar midesi hassas olan kişilere dokunabilir ve ağrıya sebep olabilir." diye konuştu.







kaynak:sabah