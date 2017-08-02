Dizi Aşıkları Mutluluklarını Sosyal Medyadan Paylaştı
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Dizi aşıkları mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı

DİZİ AŞIKLARI MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Kenan Ece, Canan Ergüder'le tatilde çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Dizi Aşıkları Mutluluklarını Sosyal Medyadan Paylaştı(7/10)3

Kenan Ece, başrolü üstlendiği "Ver Kaç" adlı sinema filminin çekimlerini tamamladıktan sonra sevgilisi Canan Ergüder'le birlikte tatile çıktı.



DİZİ AŞKI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ



Ünlü oyuncu, Ergüder'le tatilde çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı. Ece ve Ergüder, 2014 yılına yayınlanan "Güllerin Savaşı"nda birlikte rol almış, sevgiliyi canlandıran iki oyuncunun dizide yaşadıkları aşk, proje sona erdikten sonra gerçeğe dönüşmüştü.



EVLİLİK HAZRILIĞI İÇERİSİNDELER



Kenan Ece ve Canan Ergüder'in evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor.








 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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