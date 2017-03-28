DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU! SAMİRA WİLEY-LAUREN MORELLİ EVLENDİ
'Orange is the New Black'in yıldızı Samira Wiley ile aynı dizide kamera arkasında görev yapan Lauren Morelli, Kaliforniya'da hayatını birleştirdi.
Uzun süredir kız arkadaşı Lauren Morelli ile birlikte yaşayan oyuncu Samira Wiley, geçtiğimiz cumartesi günü nikah masasına oturdu.
Düğün organizasyonunu TV yapımcısı Martha Stewart'ın üstlendiği özel günde; 29 yaşındaki Samira Wiley gelinlik giyerken, partneri beyaz ve üst kısmı dantel detaylı bir tulum tercih etti.
Wiley-Morelli çifti, 'Orange is the New Black' dizisinin setinde tanıştı. Samira Wiley, dizinin başrolü olarak kamera karşısındaydı. Samira Wiley ise kamera arkasındaki ekip içinde görev alıyordu.
kaynak:milliyet
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