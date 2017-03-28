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dizi aşkı gerçek oldu! samira wiley-lauren morelli evlendi

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU! SAMİRA WİLEY-LAUREN MORELLİ EVLENDİ

'Orange is the New Black'in yıldızı Samira Wiley ile aynı dizide kamera arkasında görev yapan Lauren Morelli, Kaliforniya'da hayatını birleştirdi.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:04
Puan Ver : Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Samira Wiley-Lauren Morelli Evlendi(5/10)4


Uzun süredir kız arkadaşı Lauren Morelli ile birlikte yaşayan oyuncu Samira Wiley, geçtiğimiz cumartesi günü nikah masasına oturdu.



Düğün organizasyonunu TV yapımcısı Martha Stewart'ın üstlendiği özel günde; 29 yaşındaki Samira Wiley gelinlik giyerken, partneri beyaz ve üst kısmı dantel detaylı bir tulum tercih etti.



Wiley-Morelli çifti, 'Orange is the New Black' dizisinin setinde tanıştı. Samira Wiley, dizinin başrolü olarak kamera karşısındaydı. Samira Wiley ise kamera arkasındaki ekip içinde görev alıyordu.



 



kaynak:milliyet








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