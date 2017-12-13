DİZİ MÜZİKLERİNİN EFSANE İSMİ BABASINI KAYBETTİ!
Dizi müziklerinin hafızalara kazınan ismi Toygar Işıklı'nın babası Ahmet Işıklı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dizi müziklerinin hafızalara kazınan ismi Toygar Işıklı'nın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi babası Ahmet Işıklı 70 yaşında hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Işıklı'nın komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Işıklı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Işıklı'nın cenazesi Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KIBRIS GAZİSİ'NİN CENAZESİNE KATILMIŞ
Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs gazisi Işıklı'nın derneklerinin üyesi olduğunu belirterek, "Bugün birlikte, Kıbrıs gazisi İsmail Gül'ün ikindi vakti kılınan cenaze namazına katıldık. Ayrıldıktan kısa süre sonra ölüm haberini aldım." dedi.
KIBRIS SAVAŞINA KATILDI
Işıklı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nda astsubay olarak görev yaptığını ve bu harekat sırasında batan TCG Kocatepe gemisinden sağ kurtulduğunu dile getiren Arslan, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevini emekli olana kadar sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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