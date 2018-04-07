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Dizi ve filmlerin vazgeçilmez mekanıydı, paramparça oldu!

DİZİ VE FİLMLERİN VAZGEÇİLMEZ MEKANIYDI, PARAMPARÇA OLDU!

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın birçok konser, düğün, dizi ve filme ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!(8/10)4

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı yalının Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı olduğu ortaya çıktı. Geminin çarptığı yalı paramparça olurken yalının 'Binbir Gece' dizisine ev sahipliği yaptığı da öğrenildi.

DÜĞÜN, KONSER, DİZİ VE FİLMLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

İstanbul'da bugün hareketli dakikalar yaşandı. Malta Bayraklı Bayraklı bir geminin dümeni kilitlenince ünlü dizilerin çekildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı "Binbir Gece" gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmıştı.

Ferzan Özpetek'in son filmi İstanbul Kırmızısı'nın da bugün enkaza dönen ünlü yalıda çekilen filmlerden olduğu öğrenildi.

Ünlü isimlerin düğünlerine de ev sahipliği yapan yalıda en son Şebnem Bozoklu ve Aslı Tandoğan dünya evine girmişti.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN TARİHÇESİ

Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı'nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. İstanbul Boğazı'nda fotoğrafı en çok çekilen yapılar arasında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, "Binbir Gece" gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmış. Yalı şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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