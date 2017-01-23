

RTÜK, izlenme rekorları kıran İçerde, Anne, Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler ve Kalbimdeki Deniz dizilerine, çocuk istismarına yol açtıkları, çocukların ve gençlerin gelişimine olumsuz etki ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. Bu 5 dizi için oy birliğiyle kesilen cezaların toplam tutarının 2 milyon liraya yakın olduğu öğrenildi. Rekor ceza ise, 510 bin lira ile ATV'nin Kırgın Çiçekler dizisine kesildi.







Star'ın izlenme rekorları kıran Anne dizisine RTÜK'ten ceza çıktı. RTÜK, dizideki şiddet ve diğer bazı sahnelerin dizide Melek karakterini canlandıran çocuk yıldız Beren Gökyıldız'ı gerçek hayatta da olumsuz etkileyeceğini savundu. RTÜK, bu dizinin 'çocuk istismarına' yol açtığını dile getirdi ve Star'a 270 bin lira ceza kesti.







Küfür savurdu ceza yedi







Show TV'nin iddialı dizisi "İçerde"nin 28 Kasım'da yayınlanan bölümü cezaya neden oldu. Dizide, argo sözcüklerin kullanıldığı, işkence ve şiddet görüntülerine yer verildiği belirtilerek, dizinin, çocuklara uygun akıllı işaret kullanmaması yayın ihlali olarak değerlendirildi. Kesilen ceza miktarı 380 bin lira.







kaynak:yenişafak