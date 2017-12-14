Dna Sonuçları Geldi, Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu
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DNA sonuçları geldi, canlı yayında gözyaşları sel oldu

DNA SONUÇLARI GELDİ, CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bursa'da Ulu Cami avlusuna bıraktığı çocuğunu bulmak için Serap Ezgü'nün programına katılan anne, DNA testi sonuçları olumsuz gelince yıkıldı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Dna Sonuçları Geldi, Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu(9/10)5

Yıllar önce, doğurduğu bebeğini Bursa Ulu Cami avlusuna bırakan anne, çocuğunu bulmak için Serap Ezgü'nün Gerçeğin Peşinde programına başvurdu.

DNA TESTİ YAPILDI

İzmir'den Serkan isimli bir genç programa katılıp, Fatma Hanım'ın oğlu olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Fatma Hanım ve oğlu olabileceğini söyleyen Serkan isimli gence DNA testi yapıldı.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Testin sonucu negatif gelince, acılı anne Fatma Hanım gözyaşlarını tutamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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