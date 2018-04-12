Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yapan evli, 3 çocuk babası öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki genç kız boş arazide otomobilde ölü olarak bulunmuştu. Soruşturmanın ardından yasak aşk yaşadıkları, adamın kıskançlık yüzünden önce kızı öldürüp ardından intihar ettiği ortaya çıktı.

KÖYLÜLER CESETLERİ OTOMOBİLDE BULUP İHBAR ETMİŞTİ

Merkez ilçeye bağlı Çardak kasabası yakınlarında boş arazideki bir otomobilde dün sabah iki kişi cansız halde bulanköylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesetlerin NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLE GENÇ KIZ ARASINDA YASAK AŞK VARMIŞ

Evli ve 3 çocuk babası Sadettin Baştürk, yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Nur Yılmaz ile iddiaya göre gönül ilişkisi kurdu. Ancak genç kız bir süre önce eski sevgilisiyle tekrar görüşmeye başladı.

ADAM, KISKANÇLIK YÜZÜNDEN KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Jandarma, bu duruma öfkelenen Baştürk'ün genç kızı öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan ailesi acı haberi alınca Nevşehir'e gitti.

Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada