DOĞA RUTKAY: BU YIL ANNE OLACAĞIM
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Emre Saygı'nın internetten canlı yayınlanan interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu oldu.
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Emre Saygı'nın internetten canlı yayınlanan interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu oldu.
Artık anne olmak istediğini ve bu yıl planlarında çocuk sahibi olmak olduğunu söyleyen Doğa Rutkay, "Zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir can olsun ve insanları güldürsün. Eşim Kerimcan'ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var; bir de kızı olsun isterim" diye konuştu. Oyunculuğa son çaresi olduğu için başladığını belirten Doğa Rutkay, "Arkeolog olmak istedim ama üniversitede tarih bölümünü kazanamadığım için son çarem oyunculuktu, konservatuvara girdim. Eğer tarih bölümünü kazansaydım çok iyi bir tarihçi olurdum" dedi.
kaynak:sabah
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