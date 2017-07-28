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DOĞAL AFET ZARARLARINI KASKO YA DA TRAFİK SİGORTASI KARŞILAR MI?


Doğal Afet Zararlarını KASKO ya da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Tarih : 28 Temmuz 2017, 14:00
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İstanbul'da eşine ender rastlanır büyüklükte, yoğunlukta ve dakikalarca süren dolu yağışı gerek trafikte bulunan gerek park halindeki otomobillerin camlarını kırdı, kaportalarda onarılması imkansız hasara yol açtı. Doğal afet hasarlarını KASKO karşılıyor, trafik sigortası ise karşılamıyor. 20 milyon araçtan 4 milyonunda kasko bulunuyor.

"POLİÇELERİ DİKKATLE İNCELEYİN"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kasko sigortası olan araç sahipleri sigorta poliçelerini dikkatle incelesinler. Yağmur, dolu fırtına sel gibi durumlarda teminat verilip verilmediğini tespit ettikten sonra zaman geçirmeden yazılı şekilde sigorta acente veya şirketlerine durumu belgeleri ile iletmelidirler. Trafik sigorta poliçeleri bu hasarı kapsamaz. Ayrıca, konut ve işyerlerinde hasar meydana gelen kişilerin durumu fotoğraflayıp mümkünse tutanakla desteklemek sureti ile belgelendirdikten sonra sigorta şirketlerine başvurmalıdırlar. Ancak muafiyetler bölümüne dikkat edip ona göre hareket etsinler. Benim meskenimde pencerelerdeki sineklikler yırtılmış ve yaklaşık 600 liralık hasar ortaya çıkmış. Bugüne kadar hiç dikkat etmediğim sigorta poliçeme baktığımızı 500 liralık muafiyet olduğunu gördüm. Dolayısı ile sigortadan alacağım 100 lira için hasarsızlık indirimimi kaybetmemek için cebimden karşılayacağım" şeklinde konuştu.

SİGORTASI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Aydın Ağaoğlu, açıklamasının devamında ise "Sigortası olmayan, araç sahipleri ile ruhsatlı yapılarda oturanlar ise zarar durumunu belgeleyip, bağlı bulundukları belediyelere başvurabilirler. Çünkü önceden meteoroloji tarafından bildirilmiş olan bu fırtına doğal afet sayılamaz. Belediyeler gerekli önlemleri almak, kentlerin altyapısını toplumun gereksinimlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle 'Hizmet Kusuru' nedeniyle haklarında soruşturma da yapılabilir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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