DOĞALGAZ HAT OLMAYAN YERLERE LNG VEYA CNG OLARAK GİDECEK
Dağıtım şirketleri, mevcut iletim sistemi ile bölgeleri dahilinde ulaşamadıkları tüketicilere, doğalgazı, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) olarak götürebilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin LNG veya CNG ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı düzenleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre doğalgaz dağıtım şirketleri, dağıtım bölgesi kapsamında olup iletim şebekesinin ulaşmadığı veya dağıtım şebekesi ile bir bütün oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde, kurul tarafından uygun bulunması durumunda, LNG veya CNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi inşa ederek dağıtım faaliyetinde bulunabilecekler.
Ayrıca, şirketler iletim veya dağıtım sisteminden aldıkları gazı sıkılaştırarak veya sıvılaştırarak elde edecekleri CNG veya LNG'yi özel vasıtalarla taşıma faaliyeti de yürütebilecekler.
kaynak:habertürk
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