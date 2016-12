Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi. Doğalgaz aboneleri gelecek yıl bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 455 lira, güvence bedeli için de 386 lira ödeyecek.







EPDK'nın yıllık enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarını baz alarak belirlediği tarifelere göre aboneler, 2016'da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 425 lira öderken, 2017'de bu rakam 455 liraya yükseldi.







Doğalgazda güvence bedeli tutarı kombi, soba ve merkezi sistem için bu yıl olduğu gibi yeni yılda da 386 lira olacak.







Yeni yılda, ocak ve şofben için alınan doğalgaz güvence bedelleri ise düştü. Doğalgazda ocak için alınan güvence bedeli 20 lira, şofben için alınan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016'da ocak ve şofben için 93'er lira olarak belirlenmişti.







Doğalgaz dağıtım şirketleri 2017 yılında abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016'da 28 lira olarak belirlenmişti.







Karar kapsamında, aboneler 2017'de ilave her 100 metrekare alan için dağıtım şirketlerine bağlantı bedeli olarak 375 lira ödeyecek.







Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik bağlantı hattı kontrolü için aboneler dağıtım şirketlerine 275 lira, ilave her 1 metre bağlantı için de 2,3 lira daha fazla ödeme yapacaklar.







Ayrıca aboneler dağıtım şirketlerine, iç tesisat işlem bedelleri için sayaç tipine göre 30 ile 229 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme gerçekleştirecek.







EPDK'nın 2017 yılı için belirlediği bağlantı tarife ve iç tesisat işlem bedelleri şöyle:







BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR



Abone Bağlantı Bedeli (TL) 455



İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 375



Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 375



Bağlantı Kontrol ve Onay bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 2,3



Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 386



Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 386



Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 386



Güvence Bedeli Ocak (TL) 20



Güvence Bedeli Şofben (TL) 40



Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 177



Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 30



Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 150







İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ TUTAR



Sayaç Tipi



G4, G6 (TL/Adet) 30



G10, G16, G25 (TL/Adet) 56



G40, G65, G100 (TL/Adet) 112



G160, G250, G400 (TL/ Adet) 170



G400'den büyük (TL/Adet) 229



Kolon Hattı (TL/Proje) 30