DOĞALGAZDA BÜYÜK ADIM
Türkiye doğalgazda bir devrimi gerçekleştirdi. 2002'de 6 ilde olan doğalgaz 13 milyarlık yatırımla 81 şehre ulaştı.
2002 yılında yalnızca Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmit ve Adapazarı bölgelerinde gerçekleşen doğalgaz dağıtım faaliyeti Türkiye'nin 81 iline yayıldı.
Dün yapılan Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi dağıtım lisansı ihaleleriyle 15 yılda doğalgazda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanmış oldu. Doğalgaz piyasasına yapılan yatırımların değeri de 12.8 milyar lirayı buldu.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar